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بتتكلم عن العنوسة.. أحمد المغينى: أغنية شدي حيلك حصدت 5 ملايين مشاهدة ..فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:20 م
أحمد المغينى
أحمد المغينى
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ريهام فيكتور
أكد أحمد المغينى، مغنى وموزع موسيقي ، أن العمل في مجال المزيكا كان هدفا لديه وتمنى الوصول إليه منذ زمن، لافتا الى انه ادرك ان السينما والغناء مكملان لبعضهما البعض، لأن كلاهما له نفس الهدف في توصيل رسالة واحدة تحمل بداخلها القيم والأخلاق في المجتمع.

وأضاف " المغينى " خلال حواره ببرنامج " in box "، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أنه يتمنى أن يؤثر فى حياة كل من يستمع لصوته والحانه، وأن يترك بصمة في عالم الفن وبقلوب المستمعين.

وأشار الموزع الموسيقى، إلى أن كلمات الاغاني الخاصة به معظمها تتكلم عن مشاكل نشهدها فى حياتنا داخل المجتمع، موضحا أن أغنية " شدى حيلك " تتكلم عن مشكلة العنوسة التى تواجه عدد كبير من البنات فى مصر، منوها بأن المجتمع الشرقي ينظر إلى المرأة خلقت للجواز.

وأضاف الموزع الموسيقى، أن اغنية " شدى حيلك " حصدت 2 مليون مشاهد على يوتيوب، وأكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وهو ما يدل على أن الاغانى صاحبة الرسائل الهادفة تجنى ثمارا ايجابية فى مجتمعنا .

وأوضح أحمد المغينى، أنه خريج كلية الهندسة جامعة اسكندرية، لكنه يعشق الفن والمزيكا فقرر الاتجاه إليها، منوها بأن لديه ما يقرب من 70 اغنية مسجلة بصوته ، مضيفا أن الموزع الموسيقي هو المسئول عن توزيع اكثر من 10 آلات موسيقية داخل الاغنية دون أن يشعر المستمع بأى آلة شاذة عن الاخرى.
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