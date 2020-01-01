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مرأة

لو عند إمساك.. تاكل إيه | اِعرف معانا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:13 م
علاج الامساك
علاج الامساك
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رشا عوني
يعاني الكثير من الإمساك وخاصة الاطفال وأصحاب القولون المزمن، والذين اعتادوا على تناول أطعمة سريعة غير صحية، فقد يتسبب كل هذا في حدوث الإمساك وصعوبة في التبرز.

كيف تعالج الإمساك بشكل طبيعي ؟

هناك بعض الأكلات والمشروبات التي يمكنك تناولها للتخلص من الإمساك بشكل سريع ، بحسب نصائح موقع medicalnewstoday، وهي :

1- التفاح وهو غني بالألياف ويعمل على تليين البراز
2- الخس و الخيار وهي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على زيادة السوائل في البطن
3- التين وهو ملين طبيعي للبطن
4- الكيوي، وهو يحتوي على مواد تحسن عملية الهضم وتعالج الإمساك
5- الخضروات الورقية بأنواعها مثل السبانخ والبروكلي وهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

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