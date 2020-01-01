لو عند إمساك.. تاكل إيه | اِعرف معانا

كيف تعالج الإمساك بشكل طبيعي ؟







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يعاني الكثير من الإمساك وخاصة الاطفال وأصحاب القولون المزمن، والذين اعتادوا على تناول أطعمة سريعة غير صحية، فقد يتسبب كل هذا في حدوث الإمساك وصعوبة في التبرز.هناك بعض الأكلات والمشروبات التي يمكنك تناولها للتخلص من الإمساك بشكل سريع ، بحسب نصائح موقع medicalnewstoday، وهي :1- التفاح وهو غني بالألياف ويعمل على تليين البراز2- الخس و الخيار وهي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على زيادة السوائل في البطن3- التين وهو ملين طبيعي للبطن4- الكيوي، وهو يحتوي على مواد تحسن عملية الهضم وتعالج الإمساك5- الخضروات الورقية بأنواعها مثل السبانخ والبروكلي وهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.