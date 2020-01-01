طلب عاجل لـ كارتيرون من إدارة الزمالك.. تعرف عليه

طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الإبقاء على كل اللاعبين وعدم مناقشة أي عرض لأي لاعب مهما كانت القيمة المالية لحين العودة إلى الخواجة.



وفي الوقت ذاته لا يتواجد سوى مقعد واحد فقط في قائمة الفريق الشتوية وعدم التمكن من التعاقد مع عدد أكبر وهو ما يهدد رحيل أي لاعب لصعوبة توافر البديل.



وتولى كارتيرون المسئولية الفنية خلفًا ميتشو المدير الفني السابق للفريق والذي رحل عقب الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من مشوار البطولة الافريقية.



وجاء قرار مدرب الزمالك الجديد للحفاظ على القوام الأساسي لكل اللاعبين وعدم إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة بسبب عدم تواجد سوى مقعد واحد فقط بميركاتو الشتاء بعد استخدام 4 أوراق استبدال مع بداية الموسم الكروي الجديد.