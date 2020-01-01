AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طلب عاجل لـ كارتيرون من إدارة الزمالك.. تعرف عليه

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:16 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الإبقاء على كل اللاعبين وعدم مناقشة أي عرض لأي لاعب مهما كانت القيمة المالية لحين العودة إلى الخواجة.

وفي الوقت ذاته لا يتواجد سوى مقعد واحد فقط في قائمة الفريق الشتوية وعدم التمكن من التعاقد مع عدد أكبر وهو ما يهدد رحيل أي لاعب لصعوبة توافر البديل.

وتولى كارتيرون المسئولية الفنية خلفًا ميتشو المدير الفني السابق للفريق والذي رحل عقب الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من مشوار البطولة الافريقية.

وجاء قرار مدرب الزمالك الجديد للحفاظ على القوام الأساسي لكل اللاعبين وعدم إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة بسبب عدم تواجد سوى مقعد واحد فقط بميركاتو الشتاء بعد استخدام 4 أوراق استبدال مع بداية الموسم الكروي الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق لـ ميتشو بعد خسارة الزمالك من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

لاعبو الزمالك يطلبون مقابلة مرتضى منصور لإنهاء أزمات القلعة البيضاء

رسميا | اقالة ميتشو من تدريب الزمالك

فينجادا وكارتيرون أقوى المرشحين لتدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو

اخبار الزمالك.. رحيل ميتشو.. وحبس اللاعبين داخل مقر النادي.. واتفاق مبدئي مع كارتيرون

ترشيحاتنا

ما يحدث معك أمر مريب.. رسالة دعم من رئيس نادى الوحدة السعودى لـ محمد عواد حارس الزمالك

لوعندك اسهال .. تاكل إيه

تريند الفن| إطلالة هيفاء وهبي المثيرة في رأس السنة.. وسامة شقيق ياسمين صبري.. وتصريحات زوجة أحمد السقا

إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى دولة عربية| تفاصيل

تقلبات جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الخميس .. فيديو

في عيد ميلادها ..تعرف على عمر ومؤهل دنيا سمير غانم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسارة الوزن وهشاشة العظام.. 6 فوائد صحية لـ لعبة الترامبولين

بـ حضن رومانسي | زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار

بعد فقدان الأمل.. مريضة تخالف التوقعات وتستيقظ من غيبوبة دامت 7 أشهر