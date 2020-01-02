4 كلمات تجدد بها إيمانك يوميا.. المفتي السابق يكشف عنها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المسلم يستطيع أن يبدأ كل يوم عامًا جديدًا، منوهًا بأن الشرع يدعو دائمًا إلى التجديد.





واستدل «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك» بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «جَدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ»، قِيل: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَال: «أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» (رواه أحمد).





وأكد أن الرغبة في التجديد نجدها دائمًا في ثنايا الأوامر الإلهية في مثل قوله تعالى: «وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ المُؤْمِنِينَ»، والشرع يقول لنا دائمًا هيا نبدأ من جديد، وهو أمر يتناسب مع الضعف البشري.





وتابع: عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ مَاجَهْ، وسَنَدُهُ قَوِيٌّ).



