بسبب الموبايل.. شجار واعتداء بالضرب داخل صالة سينما | شاهد

شهدت إحدى صالات السينما في مدينة "فانكوفر" الكندية شجارًا وسادت حالة من الفوضى، بعد أن أقدم أحد المتواجدين على الاعتداء بالضرب على آخر بشكل مفاجئ بسبب استخدامه هاتفه المحمول خلال عرض فيلم "Star Wars: The Rise of Skywalker"، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وسرعان ما تصاعدت حدة الأمور.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن المتفرج الذي تعرض للاعتداء في صالة السينما يُدعى "جو بوند"، وقد كان متواجدًا برفقة زوجته آنذاك.



وأضافت أن الشخص الذي تسبب في المشكلة، والذي لم تتم الإشارة إلى هويته، كان منذ البداية يتعامل بشكل عدواني مع العاملين في صالة السينما أثناء بحثه عن مقعده، وتحول غضبه بعد ذلك إلى "بوند" بعد تلقيه مكالمة هاتفية، وقيامه بتفقد هاتفه لمعرفة ما إذا كانت جليسة أطفاله هي المتصلة.



وقال "بوند" في تصريح لوسائل إعلام محلية إنه كان يعتقد في البداية أن جليسة أطفاله تتصل به، لذلك أخرج هاتفه للتأكد وعندما تبين له أنها ليست المتصلة أعاده مرة أخرى، وكانت المفاجأة أن ذلك الشخص أصيب بنوبة غضب جراء ذلك وشرع في الصراخ وتوبيخ الحاضرين، وأخذ يصيح قائلًا إنه من عشاق سلسلة أفلام "Star Wars".



وأوضح "بوند" أنه طلب منه أن يهدأ لكن دون جدوى، حتى أنه أقدم بعد ذلك على لكمه، فيما كان الكثير من الحاضرين يصورون الموقف، وواصل ذلك الرجل الصراخ على رواد السينما، وحاول العاملون إخراجه من صالة العرض، إلا أنه ظل يصيح مطالبًا الحاضرين بإغلاق هواتفهم، مضيفًا أنه كان ينتظر إصدار هذا الفيلم منذ عام.



وطالبه المتواجدون بالمغادرة، وبالفعل تمكن العاملون من إخراجه في نهاية المطاف وسط تصفيق الجميع.



ووصلت الشرطة المحلية إلى دار العرض بعد ذلك للتحقيق بشأن الاعتداء غير المبرر الذي وقع هناك، لكن الضباط لم يتمكنوا من العثور على المشتبه به، وتقرر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محاولة للوصول إليه.