رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وجهاز شئون البيئة لتبادل الخبرات .. مدبولي: برامج محاكاة تهدف لإعادة تأهيل البحيرات المصرية

* ضمن بروتوكول التعاون بين معهد علوم البحار والبيئة:

= إنشاء مجموعة عمل خاصة بالدراسة والتطوير وتبادل الخبرات بين الطرفين

= المشاركة فى الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل فى المجالات البيئية المشتركة

= التعاون فى مجالات القمامة البحرية والكائنات الغازية وتأهيل البحيرات وحماية السواحل المصرية



شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون علمى مشترك بين كل من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وجهاز شئون البيئة، لتبادل الخبرات، وتحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات والدراسات البيئية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.



ويقضى بروتوكول التعاون الذى وقعه الدكتور شوقى زكى سبع، القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والدكتور محمد صلاح السعيد، رئيس جهاز شئون البيئة، بقيام كل من المعهد والجهاز بتبادل الخبرات فيما يتعلق بإعداد التقارير والأبحاث الفنية العلمية والتكنولوجيا الحديثة فى كلا الجانبين، واستخدام نماذج رياضية وبرامج محاكاة بهدف إعادة تأهيل البحيرات المصرية.



كما يقضى البروتوكول بإنشاء مجموعة عمل خاصة بالدراسة والتطوير وتبادل الخبرات بين الطرفين فى مجالات متعددة منها، القمامة البحرية، والكائنات الغازية، وتأهيل البحيرات وحماية السواحل المصرية والحفاظ على الموارد الطبيعية دون إعاقة مشروعات التنمية، وكذا المشاركة فى الدورات التدريبية والمؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل فى المجالات البيئية المشتركة والتي يعقدها الطرفان.



ويهدف البروتوكول إلى تشجيع الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وذلك بإستخدام جهاز شئون البيئة لسفن أبحاث المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى الدراسات التى تخدم البيئة البحرية وتحت إشراف المعهد وبما يتماشي مع الأسس العلمية المتطورة والتكنولوجيا المتعارف عليها دوليًا، كما يقضي البروتوكول بالاستفادة من المعامل المتطورة فى تحليل عينات حوادث التلوث البحرى.