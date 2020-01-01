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فن

نصف عارٍ | محمد رمضان يحقق رقما قياسيا بـ بُم بُم بسرعة الصاروخ

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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أحمد عمر
طرح الفنان محمد رمضان عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ، احدث أغنياته المصورة وهى " بُم بُم " ، والذى يتعاون فيها مع شركة روتانا. 

وظهر محمد رمضان فى الفيديو كليب نصف عارٍ كما إعتاد فى اغنياته خلال الفترة الماضية والظهور فى الحفلات.

المثير ان محمد رمضان تخطى حاجز الـ 300 الف مشاهدة ، بعد ساعتين فقط من طرح الأغنية.

من ناحية أخري يستعد الفنان محمد رمضان لمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي فى ليالي مهرجان دبي، 10 يناير.

في سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.

يشارك فى بطولة مسلسل "البرنس" كل من الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.
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