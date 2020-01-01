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ديني

العالمية لخريجي الأزهر تستقبل وفدًا من أئمة وعلماء نيجيريا لبحث سبل التعاون

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:01 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد شحتة
زار وفد من أئمة وعلماء نيجيريا اليوم، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، واستقبلهم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وأسامة يس نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة، وترأس الوفد النيجيري فضيلة الدكتور خليفة عزت مسئول الشئون الدينية وإمام المسجد المركزي بلندن.

أكد الدكتور القوصي عضو هيئة كبار العلماء ، أن مصر تعتز بنيجيريا شعبًا وحكومة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين، وأشار إلي الدورات التي تعقدها المنظمة للأئمة النيجيرين في ظل الاهتمام بالعمق الأفريقي ولمساندة الإخوة النيجيريين فى مواجهتهم لجماعات الإرهاب الفكرى والمسلح أمثال جماعة بوكو حرام وغيرها ممن ابتلى بهم العالم. 

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين المنظمة والأزهريين بنيجيريا، وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للأزهر الشريف والمنظمة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والجهود المبذولة في محاربة الفكر المتطرف والتصدي لجماعات الفكر المتطرف التي تثير الفوضى وتشوه صورة ديننا الحنيف، وعبر أعضاء الوفد عن رغبتهم في إقامة مركز لتعليم اللغة العربية بنيجيريا. 

وفي نهاية اللقاء تم إهداء الوفد مجموعة من إصدارات المنظمة التي توضح وسطية الدين الإسلامي الحنيف وتواجه الغلو والتشدد ، وأبدي أعضاء الوفد اهتمامهم بترجمة هذه الاصدارات ونشرها في ربوع بلادهم.

ضم الوفد دكتور محمد سليمان كبير أئمة مسجد سلطان بلو- كادونا ، الدكتور أحمد أبو بكر مفتي ولاية كادونا، أبو بكر محمد أبو بكر مدير مؤسسة الفرقان الخيرية ، دكتور جابر ثاني ميمولا رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وإمام وخطيب جامع سلطان أبو بكر ، يوسف محمد سامبو نائب رئيس مجلس العلماء لإقامة السنة .
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