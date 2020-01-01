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فن

زينب حسن تطرح كليب "بنستقوى" في العام الجديد .. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:10 م
زينب حسن
زينب حسن
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آيه عاطف
طرحت الفنانة زينب حسن، أغنية جديدة بعنوان "بنستقوى"، على طريقة الفيديو كليب من إخراج أحمد علاء، تزامنا مع استقبال العام الجديد ٢٠٢٠.

أغنية " بنستقوي " تنتمي لنوعية الأغاني الدراما، من كلمات محمود التوني، ألحان حاتم عزت ، وتوزيع تيام طارق، ومن إنتاج شركة "ميوزك تون" للإنتاج الفني والتسويق .

قال الشاعر والمنتج "محمود التوني " في بيان له اليوم الأربعاء، إن "أغنية "بنستقوى" هي دعوة للتسامح وإيقاظ اللين في القلوب، فكل شخص يحمل ما يكفيه من هموم، وأتمنى أن لا نشكل ضغوطا على بعضنا البعض".

ومن جانبها قالت "زينب حسن":" أحببت موضوع الأغنية كثيرا لأننا نقدم بها رسالة راقية، وتم تصوير الكليب في الإسكندرية التي تتماشى مع دفء المشاعر التي تدعو لها الأغنية".

يشار إلى أن زينب حسن شاركت في كليب "الله شاهد" الذي قدمه النجم تامر حسني مع فريقه من الموسم الأول لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز".
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