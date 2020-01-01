جنوب الوادي تنظم جلسة عرض نقاشية لمشروعات الأيزو المقدمة لمركز ضمان الجودة والاعتماد



تلا ذلك مشروع السجل المهارى لطلاب جامعة جنوب الوادي وقدمه للعرض والمناقشة الدكتور حسين الشافعي، و أعقبه مشروع إعداد إطار مؤهلات خريجي جامعة جنوب الوادي وربط الخريجين بالجامعة بعد تخرجهم وقدمه الدكتور خالد بن الوليد.



واختتمت المشروعات التطويرية بمشروع تعزيز الهوية والسمعة المؤسسية لجامعة جنوب الوادي، وقدمت ورقة البحث للعرض والمناقشة الدكتورة منى الشحات.



وأضاف الدكتور محمد عز، أن الجلسة النقاشية في الجزء الثاني منها شملت عرضا ومناقشة لـ ٧ مشروعات لنيل شهادة الأيزو وفقًا للأوراق البحثية المقدمة من فرق الباحثين، حيث بدأت جلسة النقاش بعرض مشروع تطوير النظم الإدارية لمستشفى قنا الجامعي للحصول على شهادات الأيزو 2015/9001 وقدمه للعرض الدكتور عبدالله عليو محمد.



ثم تلاه عرض مشروع تأهيل المبنى الإداري بجامعة جنوب الوادي " ورش النجارة ومبنى ورش كلية الهندسة " للحصول على شهادة الأيزو 2018/4500 لنيل شهادة أيزو السلامة والصحة المهنية وقدمه للعرض الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة بالجامعة.



وقدم الدكتور محمود سيد عبدالصادق، عرضا للمشروع الثالث للحصول على شهادة الأيزو 2015/9001 في تطوير الجهاز الإداري بالجامعة والمتمثل في " مكتب رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ومكتب عمداء كليات الجامعة " ويشمل تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري تبعًا للمواصفات الدولية والعالمية، كما قدم عرضا لمشروع مهام إدارة السلامة والأمن داخل الجامعة والذى يتضمن وضع خطط السلامة والاقتراحات لتفادى الأزمات وتقييم المخاطر والكشف عنها.



وتلا ذلك تقدم المهندسة منال السمان بمشروع نيل مركز المعلومات وشبكة الاتصالات لشهادة الأيزو 2018/27001 في نظم أمن المعلومات، وأعقبه تقديم الدكتور خالد صلاح الدين، عرضا لمشروع تطوير نظام إدارة البيئة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للحصول على شهادة الأيزو 14001.



واختتمت جلسة العرض بمشروع تطوير نظام سلامة الأغذية بمطاعم الجامعة " المطعم المركزي ومطعم المدينة الجامعية " لتأهيلهم للحصول على شهادة الأيزو 2018/22000 والذى قدمه للعرض والمناقشة الدكتور عبدالحليم أحمد حمدي.



شارك الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، في جلسة عرض للمشروعات التطويرية ومشروعات الأيزو المقدمة لمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.وأشار الدكتور محمد عز نائب مدير مركز الجودة والاعتماد بالجامعة، إلى أنه تقدم للمركز 4 مشروعات تطويرية و 7 مشروعات لنيل شهادات الأيزو.بدأت جلسة العرض بورقة بحثية عن مشروع تطوير المجالس واللجان بجامعة جنوب الوادي وقدمه للعرض والنقاش الدكتور عماد حمدي بوجود عدد من فريق العمل المشتركين في البحث.