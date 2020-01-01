مصرع رجل أمام خطيبته في منتصف ليلة الكريسماس بـ أنبوبة ألعاب نارية

مات رجل أمام خطيبته في منتصف ليلة الكريسماس في تايلاند بعد انفجار الألعاب النارية في وجهه.



توفي غاري مكلارين ، 50 عامًا، أثناء احتفاله برأس السنة مع خطيبته التايلاندية وأصدقائه في منتجع باتايا بشرق تايلاند في 31 ديسمبر.



كان ماكلارين ذو الأصل البريطاني يحتفل برأس السنة في بار قبل أن يخرج منه ليشعل أنبوبة بطول 50 سم معبأة بالألعاب النارية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال شهود العيان إن الضحية فشلت في إشعال أنبوبة الالعاب النارية في المرة الأولى إلا أنه نجح في المرة الثانية، لتنفجر الالعاب النارية في وجهه وتسقطه ميتًا على الأرض.



تم استدعاء الشرطة والطاقم الطبي وأجريت اسعافات اولية لماكلارين ، لكنه توفى في مكان الحادث.

