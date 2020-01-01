شاهد.. انسحاب المحتشدين أمام السفارة الأمريكية في العراق

انسحب المتظاهرون التابعون للمليشيات الموالية لإيران في العراق من محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الانسحاب جاء تلبية لدعوة وجهتها مليشيات الحشد الشعبي.



وأضافت أن المتظاهرين فككوا خيامهم التي ثبتوها في المنطقة الخضراء وأمام مبنى السفارة وانسحبوا بشكل تدريجي من محيط المجمع.



وتشهد المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية انتشارا كبيرا لعناصر قوات الأمن العراقية، التي تتهم بتسهيل محاولات اقتحام السفارة الأمريكية يوم الثلاثاء.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوضع بات "تحت السيطرة" في السفارة.