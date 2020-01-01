غياب أندية الممتاز.. مسئولو مراكز الشباب ودوري القسمين الثاني والثالث تلبي دعوة مرتضى منصور

لبّى بعض أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، دعوة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتواجد والاجتماع في مقر القلعة البيضاء اليوم الأربعاء.





ويأتي هذا الاجتماع للحديث حول تصحيح مسار الكرة المصرية والرد على قرارات اللجنة المؤقتة التي صدرت في الفترة الأخيرة ومناقشة بعض الأمور الخاصة باللجنة المؤقتة للجبلاية لمصلحة الكرة المصرية، وتقييم القرارات التي تصدر عن اللجنة.





ومن المقرر أن يعقب هذا الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك بمقر النادي الأبيض بحضور ممثلي الأندية.





وشمل الحضور كلًا من:





طارق رمضان رئيس مركز شباب القباري الاسكندرية

علي سليم رئيس نادي بني سويف

سالم علي رئيس مركز شباب رابعة شمال سيناء

حسن سليمان محمد عضو مجلس إدارة مركز شباب بلوظة شمال سيناء

فايز عواد مركز شباب الخربه عضو مجلس إدارة

سعيد صباحي رئيس مركز شباب بئر العبد شمال سيناء

سالم مبارك سالم رئيس مجلس إدارة نادي ٦ اكتوبر شمال سيناء

صبحي العطار نائب رئيس نادي حوش عيسى

حمادة فليفل نائب رئيس نادي مطوبس كفر الشيخ

احمد الفاتح رئيس مركز شباب الصف الجيزة

احمد رشاد نائب رئيس نادي العياط

سليم صالح رئيس مركز شباب ابو صوير الإسماعيلية

ماجد سلامة رئيس نادي بلدية الاسماعيلة

محمود لاشين نائب رئيس مركز شباب ابو شحاتة الإسماعيلية

هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد

محمد عثمان رئيس مركز شباب اوليلة المنصورة

خالد محمد عرفات رئيس نادي التحرير اسوان

علاء أشرف نائب رئيس مركز شباب الفيوم

عصام عصمت حسن نائب نادي ناصر الفكرية

محمود الفقي نائب رئيس مجلس الإدارة إيتاي البارود

سيد سالم رئيس نادي الروضة

جمال الصرفي رئيس نادي بيلا كفر الشيخ

هاني إبراهيم رئيس مركز شباب بداوي الدقهلية