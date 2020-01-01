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رياضة

شاهد .. توقعات الجماهير لمباراتي الأهلي ومصر المقاصة و الزمالك وأسوان

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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ماجده المهدي - عدسه: هدير عبده
يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختبارًا محليًا جديدًا عندما يواجه نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويواجه فريق الكرة الأول لنادي الزمالك نظيره أسوان "زهرة الجنوب" في محاولة من الزمالك لاسترجاع إنجازاته وانتصاراته بعد تعادله مع زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة دوري ابطال افريقيا.

و رصدت عدسة صدى البلد توقعات بعض مشجعي كرة القدم حول المباراتين.


في البداية قال عصام محمود إن البطولة ستكون سهلة على النادي الأهلي لأنه هذه الفترة في كامل لياقته ولكن الزمالك سيكون الأمر صعبا بالنسبة لهم لأن نادي الزمالك يمر بأسوأ فترة لعب في حياته.


وأضاف منصور وحيد أن الأهلي يتوقع منه بادائه المحترف هذه الأيام أن يستحوذ على المباراة والبطولة بأكملها وهو فريق قادر على ذلك لافتا إلى أن فريق الكرة بنادي الزمالك يستحق أن تهتم به لاعبيه لانه كيان يجب أن يدركوا مدى مسئوليتهم عن مكسب الزمالك لمجرد ارتدائهم تيشرت الزمالك.


وأشار شريف أحمد إلى أن النادي الأهلي معروف عمه انتصاراته الدائمة وعدم الاستسلام للهزيمة نهائيا وهذا ما يميز لاعبيه ويجعلهم في اصرار على الفوز مضيفا إلى أن نادي الزمالك يمر بأسوأ فتره في حياته ولكنه يتمنى ان يسترجع الزمالك إنجازاته من أجل جمهوره.


وأردف مازن عادل قائلا إنه على الرغم من أنه مشجعي نادي الزمالك الا انه يحب الاصرار والعزيمة عند لاعبي النادي الأهلي والتي انعدمت حاليا من نادي الزمالك ويتمنى أن بسترجعها الزمالك مرة أخرى ويقدر لاعبي فريق الزمالك مدى قيمة ومسئولية تيشرت الزمالك الذي يرتدونه.
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