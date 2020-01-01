حصل على 9.7 مليون صوت.. هاشتاج #محمد_بن_زايد يتصدر تويتر.. تفاصيل

تصدر هاشتاج #محمد_بن_زايد موقع التدوينات القصير تويتر بعد أن أعلنت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأربعاء، فوز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بلقب "القائد العربي الأبرز" لعام 2019.





وقالت "روسيا اليوم" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حصل على 9 ملايين و734 ألفاً و963 صوتاً من المشاركين، بنسبة بلغت 68.6% من إجمالي عدد الأصوات، في استفتاء شارك فيه نحو 14 مليون شخص.





وكان من أبرز الشخصيات العربية التي تضمنها استفتاء "روسيا اليوم" الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.





وجاء اختيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جدارة، بعد أن سجل في تاريخ الإنسانية بأحرف من نور عددا من المبادرات التاريخية والمواقف الإنسانية، أسهمت في نشر ثقافة التسامح والسلام في العالم ونزع فتيل عدد من الأزمات والتخفيف من حدتها، والوقوف حائط صد أمام أفكار التطرف والتشدد.