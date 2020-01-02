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بين الناس

ربة منزل بكفر الشيخ تستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة

الخميس 02/يناير/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة رضا عبده ، من سكان فوه بمحافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الاخباري، لصرف معاش تكافل وكرامة لأسرتها، نظرًا لضيق الحال التى تعانى منه.

وقالت فى رسالتها: لدى 3 أولاد وزوجى عمره 60 عامًا يعمل ماسح أحذية، تقدّمت منذ عام ونصف العام للحصول على معاش تكافل وكرامة، ورغم أحقيتى فى المعاش إلا أننى لم أحصل عليه .

مناشدة المسئولين ضرورة التدخل للحصول على معاش تكافل وكرامة حتى تتمكن من الإنفاق على أطفالها .

للتواصل مع الشاكية: 01025791989

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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