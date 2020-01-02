ربة منزل بكفر الشيخ تستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة

ناشدت المواطنة رضا عبده ، من سكان فوه بمحافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الاخباري، لصرف معاش تكافل وكرامة لأسرتها، نظرًا لضيق الحال التى تعانى منه.





وقالت فى رسالتها: لدى 3 أولاد وزوجى عمره 60 عامًا يعمل ماسح أحذية، تقدّمت منذ عام ونصف العام للحصول على معاش تكافل وكرامة، ورغم أحقيتى فى المعاش إلا أننى لم أحصل عليه .





مناشدة المسئولين ضرورة التدخل للحصول على معاش تكافل وكرامة حتى تتمكن من الإنفاق على أطفالها .





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