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بين الناس

القمامة والأتربة تحاصر شارع محمد رمزي في ميدان تريومف.. صور

الخميس 02/يناير/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شَكَتْ المواطنة هويدا محمد نجيب، المقيمة فى ميدان تريومف مصر الجديدة محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة فى كل أنحاء شارع محمد رمزي؛ لعدم وجود رجل نظافة للشارع.

وناشدت المسئولين بضرورة التدخل لتوفير عامل نظافة يقوم على تنظيف الشارع من الأتربة وورق الشجر والقمامة، لإعادة المنظر الحضارى للشارع .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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