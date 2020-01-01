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أخبار البلد

الانتهاء من التصميم المبدئي لنادي المحامين الرياضي بالقاهرة الجديدة | صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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محمد غالي
عرض مكتب أرك بلان الاستشاري الهندسي لنقابة المحامين، على النقيب سامح عاشور، اليوم الأربعاء، التصميم المبدئي المقترح لنادي المحامين الرياضي المزمع إنشاؤه بمنطقة النوادي بالقاهرة الجديدة على مساحة تقترب من 5 أفدنة.

ويتضمن التصميم مبنى اجتماعيا متكامل الخدمات، وملعبين لكل من كرة السلة، والتنس، وكرة القدم الخماسية، وحمامات سباحة، ومنطقة أطفال، وعدة مطاعم وكافيهات، ومسجدا، وصالة جيم، ومنطقة انتظار للسيارات، ومحلات تجارية.

من جهته، أكد "عاشور"، أن النادي سيكون على مستوى عال يشرف المحامين، وسيستغل بشكل استثماري يدر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع سيسند لشركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية كباقي مشروعات النقابة في الآونة الأخيرة.

وأوضح "عاشور"، أن وضع حجر أساس المشروع سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة عقب الانتهاء من كافة الترتيبات والإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح سيشهد الكشف عن بانر 3D للمشروع.
الانتهاء من التصميم المبدئي لنادي المحامين الرياضي بالقاهرة الجديدة | صور
الانتهاء من التصميم المبدئي لنادي المحامين الرياضي بالقاهرة الجديدة | صور
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