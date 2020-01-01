الجمهور السبب | مرتضى منصور يكشف سبب انعقاد الجمعية العمومية

كشف مرتضى منصور عن سبب انعقاد جلسة لعمومية اتحاد الكرة اليوم، علي ان الجميع تساءل على جروب الواتساب الخاص بالجمعية العمومية للجبلاية عن سر عدم تدخل مرتضى منصور في حل المشاكل التي تواجه الأندية.



وقال مرتضى: مراكز الشباب من حقها أن تتواجد وليس لنا علاقة بالأندية التي تطالبها الجماهير بالرحيل في المدرجات، اللي خايف وبيتكلم بس وساعة الجد مش بنشوفه يخليه يحل مشاكله مع نفسه وجالي مندوبين من محافظات مصر كلها واللي قدامي الناحية التانية يادوب يعدي الشارع لم يحضر.



وتابع: الجمعية العمومية هي المسؤولة عن رحيل الاتحاد ووجود 60 عضوا أمر جيد في أول جلسة للأندية. من يخاف على مصلحة ناديه فليحضر للاجتماع المقبل من أجل اتخاذ قرارات.. وهيرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد هو أمين سر الجلسة اليوم لتسجيل جدول الأعمال للجلسات المقبلة ومشاكل العمومية والاقتراحات.

