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منوعات

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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هدير علاء
اعتاد أفراد العائلة المالكة البريطانية على التواجد أمام عدسات المصورين طوال الوقت تقريبًا، لذلك يحرصون دائمًا على الظهور بإطلالات مثالية، وينطبق ذلك على سيدات العائلة المالكة بصورة خاصة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مؤخرًا عن بعض الحيل التي تلجأ إليها نساء العائلة المالكة من أجل الظهور بشكل مثالي في كافة الصور التي تُلتقط لهن، والتي تتضمن على سبيل المثال طريقة الابتسام أمام عدسات المصورين، وكذلك طريقة السير وكيفية التفاعل مع المحيطين.

ونقلت "ديلي ميل" عن مصورة المشاهير "راشيل سميث" قولها إن عمل دوقة ساسكس "ميجان ماركل" في السابق كممثلة ساعدها بدون شك على التأقلم مع فكرة الظهور أمام الكاميرات بشكل متواصل، مضيفة أن الدوقة لديها عدة حيل تساعدها على الظهور بشكل أنيق وجذاب في الصور، ومن أبرزها أنها لا تبالغ أبدًا في إظهار ابتسامتها.

وأضافت إلى أنها غالبًا ما تتواصل مع المحيطين بها، حيث تنظر مثلًا إلى زوجها الأمير "هاري" أو إلى الآخرين المتواجدين حولها وتتفاعل معهم؛ موضحة أن ابتسامات "ميجان" غالبًا ما تكون "ردود أفعال من محيطها".

ولفتت "سميث" كذلك إلى أن دوقة ساسكس تحمل حقيبة "clutch" من أجل الحفاظ على استرخاء يديها وأصابعها.

وبالنسبة لدوقة كامبريدج "كيت ميدلتون"، أشارت "سميث" إلى أنها تتبع أسلوبًا مشابهًا لذلك الذي تتبعه الملكة "إليزابيث الثانية"، وتحرص جيدًا على الانتباه إلى طريقة سيرها والطريقة التي تلوح بها للجماهير بصفة خاصة، بحيث تبدو أنيقة ومسترخية في الصور التي يتم التقاطها لها.

وأوضحت أنه من بين الحيل التي تلجأ إليها "كيت" أنها "تتفاعل بحماس" مع المحيطين بها، مع الانتباه إلى حركات الجسد حتى تبدو واثقة من نفسها في الصور.

أما بالنسبة لـ الملكة "إليزابيث الثانية"، فإن "سميث" تعتقد أنها تتفاعل بدورها مع محيطها من أجل الظهور بإطلالة طبيعية في الصور، وأشارت إلى أن الملكة تستخدم حقائب اليد من أجل "خداع الكاميرات كي تظهر أطول".
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد
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