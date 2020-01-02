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اقتصاد

مجلس الغرف السعودية ينظم لقاء الأعمال السعودي - الموريتاني الأحد

الخميس 02/يناير/2020 - 03:46 ص
مجلس الغرف السعودية
مجلس الغرف السعودية
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وكالات
ينظم مجلس الغرف السعودية الأحد المقبل، لقاء الأعمال السعودي الموريتاني المشترك واللقاءات الثنائية، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين.

ويأتي اللقاء الذي سيعقد في مقر المجلس ضمن زيارة وفد أصحاب الأعمال الموريتانيين إلى المملكة خلال الفترة 5 ـ 8 يناير الجاري.

ويضم الوفد الموريتاني أكثر من 100 شركة ومؤسسة موريتانية في عدد من المجالات، ومن أهمها (الصيد البحري – الصناعات الغذائية – النقل والخدمات اللوجستية – السفر والسياحة – الأدوية والمعدات الطبية – المقاولات والبناء – الزراعة )، وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال السعوديين.

ويستعرض اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في موريتانيا ، كما يشكل فرصة سانحة لأصحاب الأعمال السعوديين للاطلاع على تلك الفرص واستغلالها ، خاصة في الموضوعات التي تسهم في دفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومن ذلك حل المعوقات التي تحد من رفع التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي في كلتا الدولتين.
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