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رياضة

جمال الغندور: سببان وراء إلغاء الحكم الإضافي في الدوري .. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:53 م
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
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يسرى غازى
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن تفاصيل إلغاء الحكم الإضافي فى الموسم الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": الحكم الإضافي سلبياته أكبر من إيجابياته وظهر ذلك في النصف الثاني من الموسم الماضى بالدورى الممتاز وكنت حينها محللا في الفضائيات ولمست ذلك.

أضاف : السبب الثاني أن الحكام أنفسهم طلبوا بإلغاء الحكم الإضافي قبل بداية الموسم أحضرت 28 حكما من حكام الساحة وطرحت سؤالا فى إطار استطلاع رأي هل ترغب فى بقاء الحكم الإضافي.

أشار إلى أن استطلاع الرأي الذى جرى بين صفوف 28 حكما للساحة أسفر عن رفض نسبة 85% لبقاء تجربة الحكم الإضافي في الدوري الممتاز.
جمال الغندور: سببان وراء إلغاء الحكم الإضافي في الدوري .. فيديو
جمال الغندور: سببان وراء إلغاء الحكم الإضافي في الدوري .. فيديو
جمال الغندور: سببان وراء إلغاء الحكم الإضافي في الدوري .. فيديو
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