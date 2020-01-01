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الكهرباء توضح.. هل العداد الكودي يعنى الموافقة على مخالفة البناء؟

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:46 م
عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
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البهى عمرو
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة أعلنت إلغاء نظام استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة، وتم توفير العداد الكودي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مجلس الوزراء هو من وافق على إلغاء الممارسة، ووضع مكانها العداد الكودي.

وأوضح، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الممارسة كانت تتم مع المواطنين الذين يقومون بسرقة التيار الكهرباء وبعد ذلك يتم تحرير محضر، ثم تقوم الوزارة بتوصيل الكهرباء ويستخدم المواطن الكهرباء بنظام الممارسة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الممارسة تعتبر قيمة تقديرية ويتم تحديدها من قبل وزارة الكهرباء.

وكشف أن العداد الكودى، الذى يتم تركيبه للمواطنين فى الفترة المقبلة بدلاً من الممارسة، لا يُقنن الوحدة السكنية، ولكن هو يحسب المستهلك الحقيقي.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، للمرة الثانية أن العداد الكودى لا يعني الموافقة على مُخالفة البناء، وأن العداد الكودي يتم تركيبه لمعرفة الاستهلاك الحقيقي.
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