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أخبار العالم

لماذا اعتذر البابا فرانسيس رغم قيام امرأة بشده بقوة ليلة رأس السنة .. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:31 م
البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
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محمد علي

عبر البابا فرانسيس عن اعتذراه لما بدر منه بعد أن لطم يد امرأة أمسكت يده بقوة وفي غفلة منه، وهو ما اضطره إلى أن ينزعها منها بدوره، وذلك خلال سلامه على المهنئين في ليلة رأس السنة الجديدة في ساحة القديس بطرس، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

وفي الفيديو كان بابا الفاتيكان يستقبل الحجاج في ليلة رأس السنة، بينما حدث الموقف، الذي كان ابتدأه بالسلام على الحشود وانتهاءه مفاجئة المرأة له.

في خطابه بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية ، قال البابا فرانسيس: "الحب يجعلنا صبورين. في بعض الأحيان نفقد صبرنا - أنا أيضًا. وأنا آسف على المثال السيئ الذي أعطيته بالأمس".

وترأس البابا أيضًا قداس ليلة رأس السنة في كنيسة القديس بطرس ، حيث دعا الكنيسة الكاثوليكية إلى "التواصل مع الآخرين والاستماع إلى ما يعيشون فيه وصيحاتهم طلبًا للمساعدة".
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