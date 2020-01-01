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مرأة

وفري في النقدية.. واكتشفي أسرار طريقة عمل السوسيس بالمنزل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:31 م
اسرار تحضير السوسيس
اسرار تحضير السوسيس بالمنزل
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أسماء عبد الحفيظ
يعشق العديد من الأشخاص تناول السوسيس فهو يعتبر من أهم الأطعمة لدى الأطفال، ومن أسهل الأطعمة لإعداداها لدى النساء، فالسوسيس من اللحوم الجاهزة سريعة التحضير التي تسهل على ربة المنزل تقديم وجبات سريعة.

تظل وجبة السوسيس خطراً يهدد الأشخاص بشكل صحى، لذلك ستقدم لكم اليوم الشيف أميرة شنب ، أسرار تحضيره في المنزل.

1- أهم خطوة في تحضير السوسيس البيتي هي الحفاظ على تحضير الخليط بقوام ناعم جدًا حتى يعطي نفس قوام وطعم السوسيس الجاهز.

2 - يلف خليط السوسيس ويشكل في بلاستيك طعام خفيف ومطاط لحفظه ولا ينزع البلاستيك منه خلال تخزينه وحفظه حتى لا يتغير لونه ويسود ويتلف، فقط يتم نزع البلاستيك منه عند الاستخدام والتحضير.
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