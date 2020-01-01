وفري في النقدية.. واكتشفي أسرار طريقة عمل السوسيس بالمنزل

يعشق العديد من الأشخاص تناول السوسيس فهو يعتبر من أهم الأطعمة لدى الأطفال، ومن أسهل الأطعمة لإعداداها لدى النساء، فالسوسيس من اللحوم الجاهزة سريعة التحضير التي تسهل على ربة المنزل تقديم وجبات سريعة.





تظل وجبة السوسيس خطراً يهدد الأشخاص بشكل صحى، لذلك ستقدم لكم اليوم الشيف أميرة شنب ، أسرار تحضيره في المنزل.





1- أهم خطوة في تحضير السوسيس البيتي هي الحفاظ على تحضير الخليط بقوام ناعم جدًا حتى يعطي نفس قوام وطعم السوسيس الجاهز.



