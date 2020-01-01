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محافظات

تسجيل وترقيم وعلاج 5704 حيوانات خلال 2019 في الدقهلية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:08 م
تحصين ماشية
تحصين ماشية
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إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة نظمت- بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري- 44 قافلة بيطرية مجانية خلال 2019 أسفرت عن تسجيل وترقيم وعلاج 5704 حيوانات وعلاج 47 ألفا و109 من الدواجن بكل المدن والقرى بالمحافظة.

وأشار محافظ القليوبية الى ان ذلك يأتى في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والحفاظ علي الثروة الحيوانية والداجنة بكل مدن وقرى المحافظة، ودعم وتنمية القرى الأكثر احتياجا، والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن النائية والمحرومة، بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرية، وتفادي أخطار الأمراض.

من جهته، كلف المحافظ، مديرية الطب البيطري بزيادة عدد القوافل خلال العام الجاري، واستمرارها بكل مدن وقرى المحافظة بالمجان ومواكبة التطورات في مجال العلاج البيطري والكشف بالأساليب الحديثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
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