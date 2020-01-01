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رياضة

تفاصيل جديدة في اجتماع مرتضى منصور مع أندية الجمعية العمومية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:21 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم الاتفاق بالاجماع بين جميع أندية الجمعية العمومية للجبلاية على عقد اجتماع جديد يوم 7 يناير في الواحدة ظهرا بمقر الزمالك.

قال مرتضى منصور على هامش اجتماع الأندية اليوم الأربعاء: تم وضع جدول للاعمال، أهم بنود الاتفاق على الدعوة لجمعية عمومية طارئة لوضع لائحة خاصة للانتخابات المقبلة، ووضع لائحة المسابقات، إضافة إلى وضع حد للتجاوزات والمجاملات في اللجان باتحاد الكرة.

وأضاف رئيس النادي أنه سيتم مناقشة رحيل اللجنة المؤقتة في اجتماع الجمعية العمومية، وقال :" الفيفا هو من يتحكم في التعيين بالجبلاية، ولابد أن يكون القرار للجمعية العمومية للمصريين، ولماذا تحاول اللجنة المؤقتة منع العاملين بالإعلام من الترشح لانتخابات الكرة، وهناك فرد يقوم بتلميع نفسه كي يكون وزير رياضة".

وأضاف أن الجمعية العمومية سيكون لها كلمتها، وشدد على أنه يتوقع حضور 200 عضو بالجمعية العمومية في جلسة السابع من يناير.

وأوضح أنه لم يتحدث عن الاستبدال في الاجتماع لأن الأمر قضية خاصة للزمالك، لأنه من حق النادي قيد لاعبين بعد هروب كهربا والنقاز، والنادي سيأخذ حقه بيده".

وقال رئيس الزمالك :" عمرو الجنايني أنت مدير بنك ناجح ولكن لا تصلح لإدارة اتحاد الكرة، كما أن جمال محمد علي ينطبق عليه نفس الأمر، وبالنسبة لمحمد فضل أنت لست عماد متعب، وسأدعو رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لحضور اجتماع الجمعية العمومية للجبلاية المقبل، لأنه لا يوجد أحد فوق الحساب".

وأضاف رئيس الزمالك أن الميثاق الأولمبي يعظم من دور الجمعيات العمومية، وأضاف:" مراكز الشباب من حقها أن تتواجد وليس لنا علاقة بالأندية المنفوخة، اللي الجماهير تطالبها بالرحيل في المدرجات، واتحاد الأندية وأعضاء الجمعية العمومية فيه قوة للجميع".

وأوضح أن الجمعية العمومية هي المسؤولة عن رحيل الاتحاد، وأضاف أن وجود 60 عضوا أمر جيد في أول جلسة للأندية في مقر الزمالك، وقال:" من يخاف على مصلحة ناديه فليحضر للاجتماع المقبل من أجل اتخاذ قرارات من أجل الجمعية العمومية وليس من أجل مصلحة أي ناد".

وعقد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية جلسة اليوم الأربعاء في مقر نادي الزمالك بميت عقبة لمناقشة المشاكل التي يواجهها أعضاء الجمعية العمومية.
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