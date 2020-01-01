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اقتصاد

السعودية تصدر أول رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:17 م
السعودية تصدر أول
السعودية تصدر أول رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة
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وكالات
سلم أمين منطقة الحدود الشمالية بالسعودية المهندس شمام بن سعيدان الشمري اليوم ، أول رخصة مزاولة نشاط تجاري ، لمدة 24 ساعة عن طريق بوابة بلدي وذلك بعد اكتمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.

وأوضحت أمانة المنطقة أنه يمكن للمواطنين الذين لديهم الرغبة في استخراج رخصة مزاولة نشاط تجاري لمدة 24 ساعة الدخول على بوابة بلدي والتقديم على الرخصة وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة لكل نشاط .

يذكر أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
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