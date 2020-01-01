AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اجتماع مرتضى منصور.. رئيس بني عبيد: نحمل أمانة تجاه أنديتنا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:09 م
جانب من اجتماع الاندية
جانب من اجتماع الاندية
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد أن اجتماع اليوم لمناقشة مشاكل الأندية وهى معروفة .. موضحا أنهم ليسوا مع أحد أو ضد أحد.

وأضاف رضوان في اجتماع عمومية اتحاد الكرة : "نحمل أمانة تجاه أنديتنا وأعتب على من لم يحضر .. ولا اتفاق الا على صالح أنديتنا .. وليست لنا مصلحة انتخابية لكن لدينا مشاكل كبيرة بالمطالبة بتنظيم دوري محترفين ولا نملك الدعم من الاتحاد وهناك أزمة الصعود والهبوط من دوري من 16 ناديا ودورة ترقي وصعود ٣ أندية من اكثر من ١٧٠ ناديا.

وأشار رضوان: " مرتضى منصور رجل الساعة وهو الذي شعر بنا لمناقشة مشاكلنا وسنعرضها على اللجنة الخماسية للجبلاية.. موضحا أن اتحاد الكرة لم يوفق أوضاعه.. وأدعو الزملاء لوضع جدول الأعمال للنقاط الأساسية لمناقشة مشكلة الدعم ولائحة المسابقات".

ووجه هرماس رضوان الشكر لمرتضى منصور على الدعوة الكريمة في نادي الكرامة وهو نادي الزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتهدئة.. مصدر يكشف أسباب رفض لجنة الانضباط تغليظ العقوبة على مرتضى منصور

غياب أندية الممتاز.. مسئولو مراكز الشباب ودوري القسمين الثاني والثالث تلبي دعوة مرتضى منصور

مرتضى منصور : اجتماع يوم 7 يناير في نادي الزمالك ضد لوائح الجبلاية

الجمهور السبب | مرتضى منصور يكشف سبب انعقاد الجمعية العمومية

رئيس بني عبيد: مرتضى منصور رجل الساعة ولجنة الجبلاية غير شرعية.. صور

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة: الراجل يمنعني من حضور مباراة أسوان

ترشيحاتنا

تعرف على رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2020

بـ 13 مدينة جديدة.. تعرف على شروط وطريقة التقديم على شقق سكن مصر و دار مصر

مفاجآت بالجملة | تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

ندم وبكاء أدمن جروب «حد شاف جوزي» على الهواء لهذا السبب| شاهد

كان وما زال رئيسا شرفيا.. تفاصيل زيارة محمود الخطيب لـ تركي آل الشيخ في السعودية

من الأكثر جرأة ؟.. هيفاء ودومنيك ونيكول سابا بفساتين جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد