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رياضة

دوري 2004 | المنيا يمطر شباك شارونة بـ 7 أهداف

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:24 م
فريق كرة القدم مواليد
فريق كرة القدم مواليد 2004 بنادي المنيا
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كتب : رباب الهوارى
واصل فريق كرة القدم مواليد 2004 بنادي المنيا فوزه في المباريات المتتالية، حيث حقق اليوم فوزًا كبيرًا على فريق شارونة بنتيجة 7-0.

وأقيمت المباراة على ملعب نادي المنيا الرئيسي، وشهدت تألق لاعبي الفريق، حيث سجل الأهداف الـ7 كل من "كريم احمد فاروق" هدفين ، وهدف لكل من "عبد الرحمن فضل، أحمد ايهاب، احمد ايمن، رائد عاطف، ابراهيم كمال".

وعقب فوز اليوم، ارتفع رصيد المنيا إلى 15 نقطة في الصدارة.

يذكر أن فريق 2004 بنادي المنيا مكون من: أحمد أبو بكر عبد العزيز مدير فني، محمود العمدة مدرب عام، احمد ابو بكر سيد مدرب، د. هشام عبدالحليم، عمرو ابو الغيط ومحمد يسري، مدربي حراس مرمى، محمد عباس أخصائي علاج طبيعي، الدكتور عصام طلعت، الدكتور احمد عمر مدربي احمال، حازم جمال مدير اداري، تحت اشراف الدكتور يحي كامل مدير القطاع، وهاني صدقي المشرف من قبل مجلس الإدارة.
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