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رياضة

ليس محمد صلاح.. ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هداف ليفربول الصيف القادم.. تفاصيل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:15 م
ساديو ماني جناح نادي
ساديو ماني جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر موقع "لو10 سبورت" الفرنسي أن زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد طلب من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع ماني الصيف القادم، وذلك لحاجته للاعب يمكنه التسجيل وصناعة الأهداف في وقت واحد.

وأضاف الموقع أن ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو لضم ماني ، حتى تتخلى عنه إدارة ليفربول، مع إمكانية إدخال الويلزي جاريث بيل، جناح الفريق في الصفقة لتقليل قيمة المقابل المدفوع .

ويعد ماني من أفضل لاعبي نادي ليفربول في الوقت الحالي، حيث سجل 10 أهداف في الدوري هذا الموسم ، وهو هدافهم متفوقًا على زميله محمد صلاح والذي سجل 9 أهداف.
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