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منوعات

الأمير هاري ينهي 2019 بصورة مذهلة مع ابنه .. شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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أحمد شريف
نشر الأمير هاري وزوجته الدوقة ميجان ميركل صورا جديدة لطفلهما "آرتشي" مسلطين الضوء على أهم لحظاتهم في عام 2019.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تداول الأمير هاري صاحب الـ 35 عاما وزوجته التي تكبره بعامين صورا لطيفة في نهاية عام 2019 مختتمين إياه بصور طفلهما.

وتظهر الصورة الصريحة الأمير هاري وهو يقف بجانب البحيرة المحببة إليه جزيرة فانكوفر بكندا ، وهو يبتسم في وجه آرتشي ، الذي يرتدي قبعة صغيرة وحذاء من فرو الخراف.

وكتب الأمير هاري على المنشور، الذي حقق أكثر من 260،000 إعجاب في نصف ساعة قائلًا " 2019 قيد المراجعة. كل عام وأنتم بخير وشكرا لكم على دعمكم المستمر!"
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