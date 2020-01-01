أخصائى تغذية رياضيين يكشف عن مشروب يرفع قدرة التركيز بالأمتحان .. فيديو

قدم الدكتور "عبد الرحمن شمس أخصائى تغذية الرياضيين ،مشروب للطاقة طبيعي يساعد على رفع معدل التركيز خلال فترة الأمتحانات .



وقال "شمس " من خلال استضافة فى ندوة بموقع صدى البلد الأخبارأن هناك بدائل طبيعية لمشروبات الطاقة الصناعية ،وأبرزها هذا المشروب الطبيعي الذى يرفع من كفائة الطالب والرياضى بشكل طبيعي .



وأشار" شمس " ألى مكونات هذا المشروب الطبيعية التى تعطي الجسم أبرز الفيتامينات المطلوبة .





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