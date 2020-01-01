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مرأة

أخصائى تغذية رياضيين يكشف عن مشروب يرفع قدرة التركيز بالأمتحان .. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:26 م
أسماء عبد الحفيظ
قدم الدكتور "عبد الرحمن شمس أخصائى تغذية الرياضيين ،مشروب للطاقة طبيعي يساعد على رفع معدل التركيز خلال فترة الأمتحانات .

وقال "شمس " من خلال استضافة فى ندوة بموقع صدى البلد الأخبارأن هناك بدائل طبيعية لمشروبات الطاقة الصناعية ،وأبرزها هذا المشروب الطبيعي الذى يرفع من كفائة الطالب والرياضى بشكل طبيعي .

وأشار" شمس " ألى مكونات هذا المشروب الطبيعية التى تعطي الجسم أبرز الفيتامينات المطلوبة .


يمكنكم مشاهدة التفاصيل بشكل أكبر من خلال الفيديو .
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