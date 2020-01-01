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فن

نجوم يصرحون: 2019 كان عاما مليئا بالمفاجآت.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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قسم الفن
صرح بعض النجوم في الوسط الفني ان عام 2019 كان عاما مليئا بالخير والمفاجآت وذلك من خلال لقائهم في برنامج "ذا انسايدر".

صرح الفنان بيومي فوائد قائلا:"سنة الحمدالله عدت علي خير وان شاء الله 2020 افضل منها.

بينما صرحت الفنانة امينة خليل قائلة:" انا مبسوطة اوي باهتمامي بالسينما السنة دي ومبسوطة ان الواحد لما بيعمل فيلم بيعمل قصة ولما الفيلم ينتهي تبدأ قصة تانية وانا بحب امثل وبحب شغلي".

وصرح الفنان وليد توفيق قائلا:" سنة كتير حلوة بكل المجالات سواء اغاني او كليبات"
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