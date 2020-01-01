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رياضة

الدوري الإنجليزي| توتنهام يسقط من جديد خارج أرضه أمام ساوثهامبتون.. وليستر يفوز بثلاثية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر فريق توتنهام هوتسبير خارج ميدانه أمام مضيفه ساوثهامبتون، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "ساينت ماري"، ضمن لقاءات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد من توقيع المهاجم المتألق داني إنجز لصالح فريقه ساوثهامبتون في الدقيقة 17، من عمر اللقاء.

الخسارة جعلت السبيرز يبتعد عن المراكز المؤهلة إلى أبطال أوروبا باحتلاله المركز السادس برصيد 30 نقطة.

وفي نفس الوقت، حقق فريق ليستر سيتي فوزًا عريضا على نيوكاسل معززًا موقعه في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من جدول الترتيب.

وخسر فريق وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف أمام واتفورد، نجح من خلالها الأخير في تحسين فرصه للهروب من مراكز الهروب.
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