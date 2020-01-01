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رياضة

اللي بيحصل لنا زاد عن الحد| الاتحاد السكندري: التحكيم ظلمنا في 4 مباريات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:25 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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محمد رشاد
هاجم محمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، طاقم التحكيم الذي أدار المباراة التي انتهت بخسارة فريقه أمام المقاولون العرب 0-1 مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 11 من بطولة الدوري المصري.

وقال إبراهيم، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الحكم ألغى هدفا صحيحا وشرعيا لنا، ما يحدث لنا زاد عن الحد، هل يستكثرون ما وصل إليه نادي الاتحاد؟".

وأضاف "نحن الفريق الجماهيري الوحيد الذي يلعب مبارياته الساعة الثانية والنصف ظهرا، ونحن الفريق الوحيد الذي تعرض لظلم تحكيمي واضح في 4 مباريات من أصل 10، إنه أمر صعب جدا ومبالغ فيه".

وأوضح المدرب العام للاتحاد "الحكم أطلق صافرته قبل انتهاء الوقت الأصلي، هذا غير مقبول، مع احترامنا لمنظومة التحكيم واتحاد الكرة".

واستطرد: "نحن مظلومون دائما، لقد تعرضنا لقرارات ظالمة في مباريات الزمالك ووادي دجلة والأهلي وطنطا، ما يحدث غير مقبول لأنه يهدر مجهود الفريق".

وأردف "كل المباريات صعبة وحساسة، وتنتهي بهدف واحد، إنه لقاء بين صاحبي المركزين الثاني والثالث، حرام أن نخسر بهذه الطريقة".

ولفت محمد إبراهيم "أهدرنا عدة فرص وتحكمنا تماما في سير اللقاء، إلا أن الوضع سيئ جدا من فرط الظلم الواقع علينا، حرام، بالتأكيد سيكون هناك موقف من إدارة النادي ضد التحكيم، لن نكتفي بالكلام فقط".

وأتم تصريحاته "مع احترامي لعماد النحاس المدير الفني للمقاولون، لم يعرف كيف يكسب المباراة كما قال، بل فاز بفعل فاعل".
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