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رياضة

كان وما زال رئيسا شرفيا.. تفاصيل زيارة محمود الخطيب لـ تركي آل الشيخ في السعودية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة لصدى البلد كواليس ما تردد حول زيارة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال مصدر بالأهلي رفض ذكر اسمه إن محمود الخطيب حرص علي زيارة تركي آل الشيخ للاطمئنان علي صحته بعد رحلته العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية بجانب رد زيارة رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لمنزل بيبو في وقت سابق.

وأضاف أن تركي آل الشيخ لم ترفع عنه الرئاسة الشرفية حتي تعود من جديد، فقرار مجلس الإدارة يلغيه قرار مماثل وهذا لم يحدث وبالتالي فإن تركي كان ولا يزال رئيسًا شرفيًا.

وأوضح أن قصة الاستاد والمدينة الرياضية مشروع علي مستوي عال تشارك فيه الدولة وأي تنسيق يكون من خلالها .

وشدد على ان الزيارة كانت ودية ولم تتطرق إلي أي دعم كروي نهائيا وكان نقاشا هادئا في إطار العلاقات الرائعة التي تجمع الطرفين.
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