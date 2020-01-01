العلواني مديراً لإدارة التفتيش الخارجي بوزارة الشباب والرياضة

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعض التعديلات الداخلية على عدد من الإدارات العامة بديوان عام الوزارة.





وكلف وزير الشباب، كلاً من الدكتور محمد العلواني مديراً عاماً لإدارة التفتيش الخارجي، ومحمد كساب مديراً عاماً للإدارة العامة للأزمات، والدكتور إيهاب الإبياري مديراً عاماً للادارة العامة للاستثمارات الرياضية.





من جهته، وجه محمد العلوانى الشكر الى الدكتور أشرف صبحى على التكليف الجديد، متمنيا أن يساهم فى تقديم المزيد من الاعمال التى تؤكد حرص الوزارة على الصالح العام .





وأكد العلواني أنه سيتواصل مع أعضاء الادارة من اجل وضع أسس العمل خلال الفترة المقبلة لضمان القيام بأعمالها على الوجه الأكمل .



