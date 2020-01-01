فاجئي أطفالك بتورتة كريمة الزبدة

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل تورتة بكريمة الزبدة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق التورتة وللاطفال .
مقادير تورتة بكريمة الزبدة :
كيك اسفنجى
ماء
كريمة الزبدة
3 كوب سكر بودرة
1 كوب زبدة
3 ملعقة كبيرة لبن
طريقة تحضير تورتة بكريمة الزبدة :
كريمة الزبدة
* تدهن الكيكة بكريمة الزبدة ويساوى الوجه
* توضع في الثلاجة لتتماسك ثم تكرر الخطوة السابقة
الآيسنج
* يخلط السكر البودرة واللبن ولون الطعام
* يضاف على وجه الكيكة
* يشكل من كريمة الزبدة الملونة شكل وردات وتوضع في الثلاجة لتتماسك
* يزين وجه الكيكة بالوردات وتقدم
مقادير تورتة بكريمة الزبدة :
كيك اسفنجى
ماء
كريمة الزبدة
3 كوب سكر بودرة
1 كوب زبدة
3 ملعقة كبيرة لبن
طريقة تحضير تورتة بكريمة الزبدة :
كريمة الزبدة
* تدهن الكيكة بكريمة الزبدة ويساوى الوجه
* توضع في الثلاجة لتتماسك ثم تكرر الخطوة السابقة
الآيسنج
* يخلط السكر البودرة واللبن ولون الطعام
* يضاف على وجه الكيكة
* يشكل من كريمة الزبدة الملونة شكل وردات وتوضع في الثلاجة لتتماسك
* يزين وجه الكيكة بالوردات وتقدم