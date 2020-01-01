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مرأة

فاجئي أطفالك بتورتة كريمة الزبدة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:08 م
تورتة كريمة الزبدة
تورتة كريمة الزبدة
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أسماء عبد الحفيظ
قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل تورتة بكريمة الزبدة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق التورتة وللاطفال .

مقادير تورتة بكريمة الزبدة :

كيك اسفنجى
ماء
كريمة الزبدة
3 كوب سكر بودرة
1 كوب زبدة
3 ملعقة كبيرة لبن

طريقة تحضير تورتة بكريمة الزبدة :

كريمة الزبدة

* تدهن الكيكة بكريمة الزبدة ويساوى الوجه

* توضع في الثلاجة لتتماسك ثم تكرر الخطوة السابقة

الآيسنج

* يخلط السكر البودرة واللبن ولون الطعام

* يضاف على وجه الكيكة

* يشكل من كريمة الزبدة الملونة شكل وردات وتوضع في الثلاجة لتتماسك

* يزين وجه الكيكة بالوردات وتقدم
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