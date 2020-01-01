فاجئي أطفالك بتورتة كريمة الزبدة

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل تورتة بكريمة الزبدة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق التورتة وللاطفال .



مقادير تورتة بكريمة الزبدة :



كيك اسفنجى

ماء

كريمة الزبدة

3 كوب سكر بودرة

1 كوب زبدة

3 ملعقة كبيرة لبن



طريقة تحضير تورتة بكريمة الزبدة :



كريمة الزبدة



* تدهن الكيكة بكريمة الزبدة ويساوى الوجه



* توضع في الثلاجة لتتماسك ثم تكرر الخطوة السابقة



الآيسنج



* يخلط السكر البودرة واللبن ولون الطعام



* يضاف على وجه الكيكة



* يشكل من كريمة الزبدة الملونة شكل وردات وتوضع في الثلاجة لتتماسك



* يزين وجه الكيكة بالوردات وتقدم