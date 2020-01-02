iPhone 2020 بدون نوتش وFace ID.. تعرف على التفاصيل

كان أول ظهور للتصميم الجديد لشاشات هواتف iphone الشهيرة مع هاتف الـ X فى عام 2017، الذي قدم تصميمًا ثوريًا تمامًا لأول مرة بدون زر الـ Home الشهير، مع شاشة كاملة بها نوتش فى منتصفها يتضمن الكاميرا الأمامية و قارئ بصمة الوجه.





إلا أنه مع مرور عامين قدمت آبل الأمريكية نفس الشاشة والتصميم وصولًا لأحدث إصداراتها iphone 11 Pro و iphone 11 Pro Max.





ولكن مع بداية عام 2020 زادت التكهنات والتوقعات حول شاشة هاتف آيفون الذي سيصدر بعد 9 أشهر من الآن، وبعد العديد من التقارير المتضاربة كشف خبراء بمجال تصنيع الهواتف الذكية عن بعض التفاصيل الخاصة بالهاتف الأشهر فى العالم.





من المتوقع أن يأتى الهاتف بتصميم ثورى خاصةً فى الشاشة ليختلف تمامًا عن آخر 3 إصدارات، إضافة إلى ا لاستغناء عن النوتش الشهير فى اعلى منتصف الشاشة، و أيضًا قارىء بصمة الوجه.





وليس ذلك فقط، كما ستأتى شاشة iphone 2020 بقارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها مثل التى فى جلاكسى نوت 10، أما مقاس الشاشة سيكون 6.1 بوصة لنسخة الـ Pro، و 6.7 بوصة لنسخة الـ Pro Max، والشاشتان من نوع OLED.