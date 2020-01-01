خلال انعقاد مجلس جامعة جنوب الوادي .. منح الدكتوراه لـ 18 طالبا والماجستير لـ 19 .. وغرباوي يشدد على تواجد رؤساء اللجان فى قاعات الامتحانات

- مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على:

- إنشاء مركز لتنمية المشروعات الصغيرة والحرفية

- إقامة المؤتمر الرابع لأقسام التوليد وأمراض النساء بجامعات الصعيد

- تنظيم كلية الإعلام لمؤتمر الدراسات الإعلامية ودورها في التنمية الإفريقية

- منح درجة الدكتوراه لـ 18 طالبا ومنح درجة الماجستير لـ 19 طالبا

- رئيس الجامعة يشدد على تواجد رؤساء اللجان فى قاعات الامتحانات



وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، على إقامة المؤتمر الرابع لأقسام التوليد وأمراض النساء بجامعات الصعيد خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2020 بمدينة الأقصر و المؤتمر الدولي الخامس للجراحة العامة من 7 إلى 10 أبريل 2020 بعنوان" مؤتمر قنا الدولي للجراحة و الأورام والمناظير – الجديد في الجراحة من أجل رعاية طبية أفضل".



ووافق المجلس على تنظيم كلية الإعلام لمؤتمر"الدراسات الإعلامية ودورها في التنمية الإفريقية من 19 إلى 21 أبريل بمدينة الأقصر، كما وافق على إنشاء مركز تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية وحدة ذات طابع خاص.



ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ 18 طالبا ومنح درجة الماجستير لـ 19 طالبا من مختلف كليات الجامعة، ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بالدور الأول 2019 دبلوم الدراسات العليا وعددهم 80 طالبا وطالبة من كلية العلوم.



كما وافق على منح الطلاب الناجحين دور سبتمبر 2019 درجة الليسانس في الآداب شعبة الثقافة الإسلامية بنظام التعليم المفتوح وعددهم 5 طلاب من كلية الآداب ومنح الطلاب الناجحين بالفرقة الثالثة دور مايو 2019 درجة شهادة إتمام المدرسة الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية التابع لكلية الطب و عددهم 37 طالبا وطالبة.



ووافق المجلس على تعيين الدكتور عبد الرحمن أبو المجد رضوان والدكتور ياسر عبد الله حفني في وظيفة أستاذ بكلية التربية ومنح اللقب العلمي للدكتور حسين أحمد شحات لوظيفة أستاذ بكلية التربية النوعية، وتعيين الدكتورة أمال محمد إبراهيم في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية ومنح اللقب العلمي للدكتورة سحر محمد السيد والدكتورة عطيات محمود الشاوري والدكتورة كريمة أحمد الحسين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية والدكتورة نجوى أحمد محمد سويلم بكلية التمريض، والتعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور عمر عبد الستار بكلية التربية النوعية والدكتور أحمد عبد المنعم عبد الرشيد بكلية الطب والدكتورة آمال محمد سعدي بكلية الإعلام والدكتور محمد أبو الحمد إبراهيم بكلية الصيدلة.



كما واصل الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، جولاته لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام الجامعى 2019/2020 في اطار متابعته اليومية لأعمال الامتحانات، رافقه خلالها الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بكليات التربية والآثار والتربية الرياضية.



وأكد رئيس الجامعة، أهمية الانضباط في اللجان وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان وتوفير الرعاية الطبية والتزام الطلاب بالقواعد المقررة و بتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.



و أشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة، إلى أن الجولة التفقدية شهدت الاطمئنان على حسن سير عملية الامتحانات بالكليات و التأكد من توفر المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم.



و أوضح الدكتور خالد سعد- عميد كلية التربية، بأن طلاب الفرقتين الأولى والرابعة أدوا الامتحانات اليوم في جميع الشعب، حيث أدى طلاب الفرقة الاولى " أساسى " وعددهم 1150 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الفرقة الرابعة عام وعددهم 750 طالبا وطالبة امتحانهم صباح اليوم.



وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى- عميد كلية التربية الرياضية، إلى أن طلاب الفرقة الرابعة أدوا الامتحانات اليوم في شعبتى الإدارة والتدريس " وعددهم 670 طالبا وطالبة في مادتى التنظيمات والبحث العلمى.



وأوضحت الدكتورة إيمان أبو زيد- عميد كلية الآثار، بأن طلاب الفرقة الأولى " انتظام " بالكلية وعددهم 65 طالبا وطالبة أدوا الامتحان في جميع الشعب، كما أدى طلاب الفرقة الثالثة" انتظام وانتساب"وعددهم 130 طالبا وطالبة فى جميع الشعب.



