حنة ورد في مسابقة مهرجان كليرمون فيران الفرنسي

اختارت إدارة مهرجان كليرمون فيران الذى يقام فى فرنسا خلال الفترة ما بين 31 يناير إلى 8 فبراير الفيلم المصرى حنة ورد ، للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.





الفيلم تدور أحداثه حول امرأة سودانية تدعى "حليمة"، تعيش في مصر، تعمل "حنانة" في الأفراح، وتذهب إلى حفلة حنة في منطقة شعبية للقيام بعملها وإعداد العروس بصحبة ابنتها "ورد"، البالغة من العمر 7 سنوات، التي بدأت تتجول داخل الشقة وتكتشف المكان بفضول.





"حنة ورد" فيلم إنتاج مستقبل، سيناريو وحوار الروائي محمد على منصور، ومن إخراج مراد مصطفى.



