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فن

حنة ورد في مسابقة مهرجان كليرمون فيران الفرنسي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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أحمد عمر
اختارت إدارة مهرجان كليرمون فيران الذى يقام فى فرنسا خلال الفترة ما بين 31 يناير إلى 8 فبراير الفيلم المصرى حنة ورد ، للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

الفيلم تدور أحداثه حول امرأة سودانية تدعى "حليمة"، تعيش في مصر، تعمل "حنانة" في الأفراح، وتذهب إلى حفلة حنة في منطقة شعبية للقيام بعملها وإعداد العروس بصحبة ابنتها "ورد"، البالغة من العمر 7 سنوات، التي بدأت تتجول داخل الشقة وتكتشف المكان بفضول.

"حنة ورد" فيلم إنتاج مستقبل، سيناريو وحوار الروائي محمد على منصور، ومن إخراج مراد مصطفى.

مهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير أكبر مهرجان سينمائي دولى مخصص للأفلام القصيرة، وهو ثانى أكبر مهرجان سينمائي فى فرنسا بعد مهرجان كان السينمائي من حيث الحضور الجماهيري ومحترفي صناعة السينما على مستوى العالم، ويضم أكثر من 160،000 مشارك من الجمهور و 3500 محترف سنويًا.
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