لو بتحلم تشوف ابنك زى محمد صلاح .. تعرف على التفاصيل فى صباح البلد غدا

يكشف برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة صدى البلد غدا الخميس تفاصيل المبادرة التى أعلن عنها مجلس الوزراء واطلق عليها "نجوم مصر" لاكتشاف المواهب الرياضية في لعبة كرة القدم على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتعريف كل من يحلم بأن يري ابنه مثل محمد صلاح ليعرف تفاصيل المبادرة الجديدة.



وتقدم الإعلامية هند النعسانى فقرة اقتصادية خاصة تتناول اهم المؤشرات للاقتصاد المصرى فى العام الجديد واهم الاخبار الخاصة بسوق المال و البورصة والاستثمار.



برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.



و يستعرض البرنامج أهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.