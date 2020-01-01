AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لو بتحلم تشوف ابنك زى محمد صلاح .. تعرف على التفاصيل فى صباح البلد غدا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:36 م
صباح البلد
صباح البلد
Advertisements
قسم التوك شو
يكشف برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة صدى البلد غدا الخميس تفاصيل المبادرة التى أعلن عنها مجلس الوزراء واطلق عليها "نجوم مصر" لاكتشاف المواهب الرياضية في لعبة كرة القدم على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتعريف كل من يحلم بأن يري ابنه مثل محمد صلاح ليعرف تفاصيل المبادرة الجديدة.

وتقدم الإعلامية هند النعسانى فقرة اقتصادية خاصة تتناول اهم المؤشرات للاقتصاد المصرى فى العام الجديد واهم الاخبار الخاصة بسوق المال و البورصة والاستثمار.

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

و يستعرض البرنامج أهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية، كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صباح البلد يستعرض دعم ورعاية الدولة للإبداع والفنون التشكيلية.. غدا

برنامج صباح البلد يعلن مفاجآت لأول مرة في حلقة الغد

"صباح البلد" يستعرض أبرز الأحداث العربية والدولية.. غدا

رشا مجدى: هناك رؤية لإعادة رونق القاهرة التاريخية.. فيديو

صباح البلد ينطلق بأجواء احتفالية.. غدا

غدا.. صباح البلد في كواليس العرض المسرحي "حفلة على الضيق"

ترشيحاتنا

هتك عرض سيدة عامين بحجة فك وقف الحال.. السجن 10 سنوات للشيخ مصطفى لممارسته الدجل

إسرائيل تبدأ تصدير الغاز إلى دولة عربية| تفاصيل

بـ حضن رومانسي | زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار

زلزال قد يطيح بـ أردوغان | قناة اسطنبول حكاية مشروع يهدد بقاء تركيا

أمطار غزيرة ورياح شديدة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس فى مصر من الخميس إلى السبت

غياب أندية الممتاز.. مسئولو مراكز الشباب ودوري القسمين الثاني والثالث تلبي دعوة مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد