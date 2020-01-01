بعد نجاح "انتي أي كلام" .. سالمونيا تحقق آلاف المشاهدات بعد ساعات من طرحها





ولاقت الاغنية إعجاب الجمهور حيث حققت أكثر من 30 الف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.



وتقول كلمات الاغنية :" أنا شوفتك مره ف حته فـ يوم وطلبتي لاتيه .. فهروحلك نفس الحته لحد ما اقابلك فيه .. ومش همشي انا قبل ما اخد رقمك فـ متكسفنيش".



ويظهر الفنان محمود العسيلي في منتصف الكليب الخاص بالأغنية، ليغني جزءا خاصا به.



يذكر أن أبرز أعمال تميم الفنية أغنية "إنتي أي كلام"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا وقت طرحها لكون الاغنية تضمن جملة واحدة متكررة، وهي "إنتي أي كلام".

طرح الفنان تميم يونس، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "سالمونيا" بالاشتراك مع الفنان محمود العسيلي، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".