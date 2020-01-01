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حوادث

مصرع ربة منزل وطفلها الرضيع أسفل عجلات قطار فى كفرالزيات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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احمد علي
لقيت ربة منزل وطفلها الرضيع مصرعهما أثناء عبورها قضبان السكك الحديدية بمحافظة الغربية أسفل عجلات قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية ، بعد نزولها من فوق رصيف المحطة لمحاولة العبور إلى الرصيف الآخر.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بمصرع سيدة ورضيعها ٥ شهور أسفل عجلات القطار بعد نزولها من فوق رصيف المحطة محاولة العبور للرصيف الآخر.

وانتقلت القيادات الأمنية الى مكان الحادث لتحديد هوية المتوفين ونقل جثتهما إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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