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فن

في عيد ميلادها.. خلاف بين دنيا سمير غانم وزوجها بسبب هذا المسلسل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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قسم الفن
تحتفل اليوم الفنانة دنيا سمير غانم ، بعيد ميلادها الـ٣٥ فهي من مواليد ١ يناير ١٩٨٥، وتنتمى لمواليد برج الجدي.

دنيا سمير غانم حصلت على بكالوريس اعلام من احدى الجامعات الخاصة عام ٢٠٠٠، وبدأت حياتها الفنية عام ٢٠٠١.

تزوجت دنيا سمير غانم من الاعلامي رامي رضوان عام ٢٠١٣ ، وانجبت منه طفلتها الوحيدة كايلا.

شاركت دنيا سمير غانم في ٢٥ عملا فنيا بين الافلام والمسلسلات من اهمها الفرح ، كباريه ، الكبير اوي ، نيللي وشريهان، من خلال ذلك التقرير تعرف علي سبب خلاف رامي راضون ودنيا سير غانم.

صرحت دنيا سمير غانم في احد اللقاءات التلفزيونية سر خلافها مع زوجها رامي رضوان قائله: "اكتر واحد بيتعذب معايا في شغلي رامي بسبب تجسيدي لشخصيات مسلسلاتي التي اقدمها وشخصيه "بله" التي كنت اقدمها من ضمن مسلسل "بدل الحدوته ثلاثة" اكثر شخص عاني منها هو زوجي بسبب غروري لأن هذه الشخصية كانت تظهر في المسلسل "مغرورة".

يذكر ان احدث اعمال دنيا سمير غانم مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة وتم عرضه في رمضان 2019.
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