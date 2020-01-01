انتحار شاب في ظروف غامضة بإحدى قرى المنيا





وأكدت تحريات البحث الجنائي ما جاء في أقوال أسرته ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

أنهي شاب في العقد الثالث من عمره حياته منتحرا بشنق نفسه بعدما حضر من القاهرة لقضاء إجازة عيد الميلاد مع أسرته بعزبة عكاكة التابعة لقرية بني أحمد الشرقية بمركز المنيا .تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من م.ن 57 سنة بالعثور علي نجله جثة هامدة داخل غرفته بالمنزل .وعلي الفور انتقل ضباط مركز شرطة المنيا برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس المباحث والرائد خالد موسي لفحص البلاغ .وتبين مصرع م.م 26 سنة موظف بإحدى الشركات بالقاهرة ومقيم بعزبة عكاكة وبسؤال والده أكد أن نجله ترك زوجته بالقاهرة وحضر إلى مسقط رأسه لقضاء عيد الميلاد معهم وصعد الي غرفته لينام وفي صباح اليوم وجدناه معلقا بسقف غرفته لينهي حياته منتحرا ولا توجد أي دوافع للانتحار.