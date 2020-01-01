لجنة الصحة بالغربية تتفقد الأقسام العلاجية والاستقبال بمستشفى المحلة العام ..صور

تفقدت لجنة من مديرية الصحة بالغربية برئاسة الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، اليوم الأربعاء، مستشفى المحلة اليوم، حيث ضمت اللجنة أعضاء من كافة التخصصات "مكافحة عدوى، جودة علاج طبيعي، صيدلة، تمريض، وتفتيش مالى وادارى"، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وراجعت اللجنة ، أقسام المستشفى "العيادات الخارجية، الطوارئ والاستقبال، الحضانات، الغسيل الكلوى، العمليات، العناية"، والتقت اللجنة ببعض المرضى لمعرفة متطلباتهم والتأكد من وجود الأدوية والمستلزمات وأمصال الطوارئ، كما تم التأكد من توافر رصيد كاف من أكياس الدم ومشتقاته.



وطلب الدكتور جمال شادي مدير المستشفى من اللجنة، زيادة مقررات المستشفى من الأدوية ومصاريف صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفى.



يذكر أن هذا يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، بتفعيل المتابعة والتفتيش الميداني على المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة، للوقوف على أوجه القصور والمشكلات والسلبيات، للتغلب عليها.