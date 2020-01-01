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رياضة

كنت وقحًا.. أول تعليق من مورينيو عقب التجسس أمام ساوثهامبتون

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:08 م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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محمد رشاد
علق جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام على البطاقة الصفراء التي حصل عليها خلال مواجهة ساوثهامبتون، اليوم الأربعاء.

وذهب مورينيو إلى مقاعد بدلاء ساوثهامبتون ليرى الملاحظات التي يكتبها أحد المساعدين بالجهاز الفني للفريق الخصم، قبل أن يشهر حكم اللقاء البطاقة صفراء في وجهه .

وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" الإنجليزية: "لقد كنت وقحًا مع شخص أحمق، البطاقة الصفراء كانت مستحقة بصراحة".

وبسؤاله عن دخول الميركاتو الشتوي، أجاب: "نحتاج إلى وقت للعمل والتركيز على ما لدينا، ونحن لا نتطلع إلى أن نكون ملوك الميركاتو، نحن سنعمل".

وأوضح: "الخسارة خارج الديار؟ نتيجة اليوم السيئة هي استمرار لما حدث العام الماضي، لقد كان من الصعب الحصول على نتائج إيجابية خارج ملعبنا على مدار 12 شهرًا".

وأتم: "الوضع صعب، ولكن الأمر لا يتعلق بشراء اللاعبين، بل بالعمل على أرض الملعب، نحن في موقف صعب للغاية، لأننا لا نملك الوقت للقيام بذلك".
كنت وقحًا.. أول تعليق من مورينيو عقب التجسس أمام ساوثهامبتون
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