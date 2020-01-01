ابتكارات علمية وإبداعات فنية في المؤتمر الإقليمي الخامس للمبدعين

أقيم المؤتمر الإقليمي الخامس للمبدعين، برعاية نقابة المعلمين بوسط الجيزة، والمجلس القومى للإبداع، حيث قدم عدد من الطلاب، من خلال إدارة الموهوبين بالمديرية والإدارات الجيزة التعليمية عددا من الابداعات العلمية والفنية وشاركت مدارس من إدارات الهرم وبولاق والدقى وجنوب الجيزة وشمال الجيزة ومن منشأة القناطر مدارس رمسيس والصفا .



وقدم الطلاب المشاركون عددا من الابتكارات العلمية والإبداعات الفنية بحضور سعيد اسماعيل ، نقيب معلمى وسط الجيزة، و د .جيهان فرحات، رئيس المجلس القومى للابداع ، وخالد حجازى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، وبدوى علام ، رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين للمحافظة .



وكان مفاجأة المؤتمر حضور المغامر والسباح العالمى البطل عمر حجازى والذى أعرب عن سعادته بمشاركته مع جيل المبدعين من طلاب مدارس الجيزة، وحرص خلال كلمته على غرس روح الاصرار والتحدى وتجديد الهمة والهدف فى نفوس الطلاب معربا عن أن أى اخفاق أو عوائق تواجه الانسان لابد من أن يجتهد لتحويلها لطاقة ايجابية دافعة.



وأكدت الدكتورة جيهان فرحات رئيس المجلس القومى للإبداع فى كلمتها على بالغ سعادتها بمبدعى الجيزة وبالتعاون ببن مديرية التعليم ونقابة المعلمين مع المجلس والذى استطاع ايصال إبداعاتهم للمنافسة العالمية حيث فازت مصر من خلال أعمالهم بعدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية فى مسابقات دولية.



وأعرب خالد حجازى عن اعتزازه بتواجده على رأس المؤسسات التعليمية بالجيزة بين إخوته وزملائه وقال إن نجاحات إدارة الموهوبين بطلابها والمسؤولين عنها هو تتويج لمرحلة مهمة فى حياته من خلال تواجده بتعليم الجيزة خاصة أن الطلاب المبدعين هم اللبنة الاساسية التى يقدمها تعليم الجيزة لوطننا الحبيب، لتحقيق مستقبل أفضل.



وأوضح بدوى علام رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين للمحافظة أن نجاحات مبدعى الجيزة دلالة واضحة على مدى الاهتمام الذى تحظى به مؤسساتنا التعليمية وطلابها من خلال رعاية القيادات التعليمية . كما وجه الشكر لنقابة المعلمين على الدور الذى تقوم به وما تقدمه من دعم معنوى ولوجيستى لمؤسسات التعليم بالجيزة.



وأشار سعيد اسماعيل نقيب معلمى وسط الجيزة إلى أن دور النقابة تقديم خدمات كاملة لجموع المعلمين بل إن دورها بات مكملا للجهات التنفيذية لتوفير الرعاية والخدمات لابنائنا الطلاب إلى جانب معلميهم . وأضاف أن استضافة المؤتمر الاقليمى للمبدعين اليوم إحدى دلالات هذا التطور فى الاداء النقابى فرعايتهم هؤلاء واجب قومى يجب أن يتعاون الجميع من اجل القيام به.



وشهد المؤتمر تكريم كل من المغامر البطل عمر حجازى بمنحه شهادة تقدير ودرع نقابة المعلمين، و باسم محمد هولة موجه عام علم النفس، عضو مركز الامتحانات والتقويم التربوى والاعلامى هانى الديبانى مقدم برنامج الطريق الثالث مدير قناة الصحة والجمال ، وإيهاب الشاعر بالعلاقات العامة لجامعة القاهرة ، والطلاب المبدعين الذين شاركوا فى المؤتمر على مستوى الإدارات والمديرية والفائزين على مستوى الجمهورية ومعرض الابداع برومانيا.



حضر المؤتمر الدكتور محمود الفولى وكيل مديرية التعليم بالجيزة ومهندس عبد الناصر رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة ، ورضا الفخرانى مديرة إدارة الموهوبين بالمديرية ، وصالح عبد الرحمن ، مدير عام إدارة شمال الجيزة ، و حسين عمران مدير عام إدارة أبو النمرس و صلاح طه مبروك مدير عام إدارة كرداسة و ناصر شعبان مدير عام إدارة جنوب الجيزة وأشرف سلومه مدير عام إدارة الهرم والدكتور أيمن على مدير عام إدارة بولاق الدكرور وهالة كمال وكيل إدارة بولاق الدكرور.



كما حضر من إدارة الموهوبين بالمديرية د. نجلاء فرغلى ، د شيماء الصياد. ومن إدارات الموهوبين هويدا محمود إدارة بولاق ، ود. منال منصور إدارة الدقى ، و رضا رمضان إدارة جنوب الجيزة ، و سحر بغدادى إدارة منشأة القناطر ،و حنان دياب إدارة شمال الجيزة، و د . عبلة ريان إدارة العمرانية.